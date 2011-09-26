«Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию новую скважину

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) ввело в эксплуатацию четвертую скважину на новой платформе БК-1 на Архангельском газовом месторождении в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, объем добычи на новой скважине составляет около 50 тыс. куб. м газа в сутки. Скважина подключена к подводному газопроводу.

После ввода в эксплуатацию новой скважины суточный отбор с платформы БК-1 достиг 170 тыс. куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. «Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию первую скважину на платформе БК-1 и начал промышленную добычу газа на указанной платформе.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».