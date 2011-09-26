Alfa Capital Holdings сконцентрировала 9,9% британской Regal Petroleum

Компания Alfa Capital Holdings Ltd (Кипр), входящая в финансово-промышленный консорциум "Альфа-Групп" (Россия), приобрела 9,9177% акций компании Regal Petroleum plc (Великобритания), которая владеет нефтегазовыми активами в Украине.

Об этом говорится в сообщении Regal, размещенном на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, непосредственными держателями 9,9% пакета (31,8 млн. акций) выступает «Альфа-Банк» (Россия) и компания ABH Financial Limited (Кипр) - материнская компания банковского холдинга "Альфа-Капитал".

Напомним, контрольный пакет Regal Petroleum plc принадлежит компании Energees Management ltd (Кипр), входящей в группу "Смарт-холдинг" Вадима НОВИНСКОГО.

В марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Regal Petroleum.

В августе Regal Petroleum возобновила добычу углеводородов на Мехедовско-Голотовщинском (MEX-GOL) и Свиридовском (SV) газоконденсатных месторождениях в Полтавской области.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).