Украина и Россия договорились о пересмотре газовых контрактов

Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с делегацией испанских сенаторов.

«Нам наконец удалось достичь договоренности с Россией о пересмотре контрактов», - сказал Н.АЗАРОВ, информируя сенаторов о результатах переговоров президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия Медведева, а также премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА 24 сентября.