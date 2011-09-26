Украина и Россия договорились о пересмотре газовых контрактов
19:15, 26 сентября 2011Энергетика
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Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с делегацией испанских сенаторов.
«Нам наконец удалось достичь договоренности с Россией о пересмотре контрактов», - сказал Н.АЗАРОВ, информируя сенаторов о результатах переговоров президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия Медведева, а также премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА 24 сентября.
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