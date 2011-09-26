Россия согласилась на создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС при участии ЕС

Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с делегацией испанских сенаторов.

«Россия согласилась с нами относительно создания трехстороннего консорциума при участии ЕС. Это, безусловно, повысит надежность нашей газотранспортной системы и создаст возможность для Европы бесперебойно получать газ», - сказал Н.АЗАРОВ, информируя сенаторов о результатах переговоров президентов Украины и России, а также премьер-министра РФ 24 сентября.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в России состоялись переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом и премьером РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Владимиром ПУТИНЫМ.