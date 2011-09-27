Нефть дорожает на оптимистических настроениях инвесторов

На мировых торгах во вторник, 27 сентября, цены на нефть растут на фоне оптимизма инвесторов относительно эффективнрсти мер для преодоления долгового кризиса в еврозоне.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 1,46 доллара, или на 1,82% - до 81,7 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 1,2 доллара, или на 1,15% - до 105,14 доллара за баррель.

Рынки ожидают, что Европейский центробанк на заседании 6 октября обсудит возможность возобновления программы выкупа обеспеченных облигаций, залогом по которым служат ипотечные кредиты или ссуды государственному сектору, а также выдачи банкам кредитов сроком на 12 месяцев. Также инвесторы предполагают, что на фоне экономических трудностей власти еврозоны утвердят расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, передает Bloomberg.