В Киевской области без газоснабжения остались 7 населенных пунктов

В Киевской области, вблизи города Борисполь, на открытой местности возле железнодорожного пути Юго-Западной железной дороги, во время несогласованных работ по укладке кабеля работниками ООО „Спецстрой” (Киев) в 15.00 был поврежден подземный магистральный газопровод Шебелинка-Полтава-Киев (диаметр 720 мм давление 40 атм).

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие повреждения без газоснабжения остались 7 населенных пунктов (около 3 тыс.чел).

В 15.30 с целью обеспечения безопасности проведения восстановительных работ было временно перекрыто движение железнодорожного транспорта на участке Борисполь-Барышевка, перевозка пассажиров компенсирована дополнительными 23 автобусами.

В 17.30 аварийными бригады Яготинского и Боярского линейных отделов управления магистральных газопроводов перекрыты задвижки на газопроводе и после полного отвода газа из магистрали проводятся работы по замене поврежденного участка трубы.

Движение железнодорожного транспорта возобновлено о 9.00 27 сентября, газоснабжение будет возобновлено во второй половине дня.

К ликвидации аварии привлечены 20 единиц техники и 87 человек личного состава.

На месте происшествия развернут штаб по ликвидации аварии, работает оперативная группа МЧС Украины.