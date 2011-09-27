Украина и РФ рассматривают первоначальный вариант газового консорциума - источник

Украина и Россия рассматривает возможность реализации первоначального варианта создания трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой с участием компаний стран Евросоюза.

Об этом УНИАН стало известно от источников с российской стороны, информированных о результатах переговоров президентов Украины и России и премьера РФ 24 сентября.

«На сегодняшний день рассматривается первоначальный вариант трехстороннего консорциума», - сообщил УНИАН источник.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме.

В апреле 2007 года немецкая компания E.ON Ruhrgas AG заявила о готовности участвовать в газотранспортном консорциуме в трехстороннем формате с Украиной и Россией.