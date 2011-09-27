«Газпром»: к 2030 г. наша доля на европейском рынке составит более 30%

Москва . В российском «Газпроме» прогнозируют, что к 2030 году его доля на европейском рынке составит более 30%.

Как сообщили УНИАН в управлении информации российской газовой компании, об этом в Южно-Сахалинске в ходе XV Международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2011» сказал заместитель председателя правления «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«В целом «Газпром» прогнозирует, что к 2030 году его доля на европейском рынке должна составить более 30%, на рынке Северо-Восточной Азии — порядка 13%. При этом к концу рассматриваемого периода доля Группы «Газпром» в области СПГ (сжиженного природного газа - УНИАН) составит около 14% мирового рынка», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что, несмотря на бурную дискуссию европейского сообщества о рисках зависимости от российского газа, именно «Газпром» зачастую приходит на помощь в случае перебоев с поставками энергоресурсов. В частности, компания неоднократно удовлетворяла дополнительные заявки Турции при прекращении поставок газа из Ирана. После катастрофы на атомной электростанции «Фукусима» компания поставила в Японию дополнительные 325 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ). «Газпром» намерен следить за развитием ситуации и оказывать посильную помощь Японии в смягчении последствий катастрофы. Прекращение поставок газа из Ливии в Италию в текущем году было практически полностью компенсировано российским газом, добавил он.

А.МЕДВЕДЕВ также подчеркнул, что события в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, охваченных движениями протеста, острейшими внутренними, в том числе, военными конфликтами, в очередной раз подтверждают важность гарантированного обеспечения надежных, бесперебойных поставок газа и других энергоресурсов на международные рынки.

По словам А. МЕДВЕДЕВА, страны Европы сегодня остаются для «Газпрома» основным рынком сбыта газа. Компания диверсифицирует маршруты экспорта газа потребителям Евросоюза. Успешно реализуются проекты «Северный поток» и «Южный поток».

«Вместе с тем, восточное направление становится крайне привлекательным для развития газового бизнеса «Газпрома». Масштабы проектов компании на Дальнем Востоке таковы, что «Южный поток» по сравнению с ними - это средний по объемам капиталовложений проект. Рост потребностей в газе Востока нашей страны и стран Азии позволят компании глобализировать торговлю, и уменьшить зависимость от отдельных клиентов», — подчеркнул он.

В частности, по словам, А.МЕДВЕДЕВА, рынок природного газа Китая обладает высоким потенциалом развития. Ожидается, что к 2030 году спрос Китая на газ превысит европейские показатели. Это открывает вполне конкретные перспективы для поставок российского газа даже в случае, если Китай достигнет успехов в добыче сланцевого газа. По его словам, в настоящее время «Газпром» работает над организацией трубопроводного экспорта газа по двум коридорам поставки объемом до 68 млрд. куб. м.

«Переговоры идут долго и нелегко, но достигнут значительный прогресс. Подписание контракта купли-продажи газа с Китаем может состояться до конца 2011 года. После этого можно будет приступить к строительству необходимых транспортных мощностей и начать поставки в конце 2015 года», — сказал А.МЕДВЕДЕВ.