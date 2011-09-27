США выделят Украине 60 млн. долл. за отказ от обогащенного урана

США выделят Украине 60 млн. долл. на работы, связанные с вывозом высокообогащенного урана, и на создание научно-исследовательской установки на низкообогащенном топливе.

Соответствующий меморандум в понедельник, 26 сентября, в Нью-Йорке подписали государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН и министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, говорится в сообщении госдепартамента США.

В рамках меморандума США, в частности, обязались предоставить Украине финансовую и техническую помощь на ликвидацию высокообогащенного урана и модернизацию гражданских ядерных исследовательских установок.

Стороны договорились, что строительство нового исследовательского центра начнется в марте 2012 года. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2014 году.

В сообщении отмечается, что исследовательская установка будет способна производить более 50 различных медицинских изотопов для лечения рака и других заболеваний.

«Мы уже добились значительного прогресса в достижении этих общих целей. Украина уже избавилась от значительной части высокообогащенного урана и планирует завершить этот процесс в начале следующего года, Соединенные Штаты добились значительного прогресса в реализации проекта источника нейтронов и ожидаем, что работа над созданием новаторского центра начнется в Украине в ближайшие месяцы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.