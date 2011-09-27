Директором «ДТЭК. Нафтогаз» назначен экс-менеджер российской «Новатэк»
ДТЭК назначила директором «ДТЭК. Нафтогаз» экс-гендиректора дочерней компаний российского газового холдинга «Новатэк» - «Новатэк-Таркосаленефтегаз» Игоря ЩУРОВА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщал УНИАН, в мае частный энергохолдинг ДТЭК решил создать дочернюю компанию "ДТЭК Нафтогаз" для участия в добыче углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей в рамках ранее созданной компании Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова).
Компания также планирует осуществлять добычу сланцевого газа и газа (метана) на угольных месторождениях.
Справка УНИАН. ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (г. Донецк).
100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.