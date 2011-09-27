Идея по созданию консорциума для управления ГТС Украины не является приоритетной - Миллер

Москва. Идея по созданию консорциума для управления ГТС Украины не является приоритетной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сказал журналистам в Москве.

В частности, отвечая на вопрос о создании консорциума по управлению ГТС Украины, А.МИЛЛЕР заявил, что «эта идея не относится к числу приоритетных».

Кроме этого, комментируя ход переговоров по газу с Украиной он отметил, что «контрольный пакет акций «Газпрома» принадлежит государству, и мы реализуем все межправительственные договоренности, но они должны быть доведены до логического завершения и должным образом оформлены».

«В настоящее время между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют контракты на транзит и на поставку газа до 2019 года, мы работаем строго по этим контрактам, и никаких других документов или соглашений на сегодня нет», - подчеркнул он.

В тоже время, А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» открыт к диалогу и поиску компромиссов.

«Мы ждем делегацию Украины для проведения переговоров на этой неделе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме.

В апреле 2007 года немецкая компания E.ON Ruhrgas AG заявила о готовности участвовать в газотранспортном консорциуме в трехстороннем формате с Украиной и Россией.