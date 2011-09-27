Госгеонедр утвердила состав набсовета НАК «Надра Украины»

Государственная служба геологии и недр Украины приказом от 23 сентября утвердила персональный состав наблюдательного совета НАК «Надра Украины».

Об этом сказано в сообщении НАКа, размещенном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в состав набсовета вошли чиновники Госгеонедр: глава ведомства Эдуард СТАВИЦКИЙ, начальник юридического отдела Олег МИРГОРОДСКИЙ, главный специалист по вопросам противодействию коррупции Владимир ДРОБОТЯ, начальник управления экономики и финансов Юрий ТРЕТЯК, а также управляющий делами ведомства Александр ЩУКИН.

Председателем набсовета назначен Э. СТАВИЦКИЙ, его заместителем – Олег МИРГОРОДСКИЙ.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года «О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии» с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.