Еврокомиссия провела обыски в европейских "дочках" Газпрома. Компания готовит заявление

ОАО "Газпром"намерен в среду, 28 сентября, выступить с официальным заявлением по поводу обысков в штаб-квартирах своих европейских дочерних компаний, в настоящее время компания анализирует ситуацию, сообщил агентству "Прайм" официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Мы анализируем ситуацию, официальное заявление сделаем в среду", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь дочерней компании российского "Газпрома" - Gazprom Germania - сообщил, что представители Еврокомиссии проводят обыск в берлинском представительстве "дочки".

Как сообщает издание Wirtschaftswoche, компанию обвиняют в ценовых сговорах и злоупотреблении положением на рынке.

В свою очередь MarketWatch передает, что обыски также прошли в дочерней компании "Газпрома" в Чехии - Vemex.

В целом Еврокомиссия провела проверки в компаниях газовой отрасли по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза сразу в 10 странах, передает РИА Новости.