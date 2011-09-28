Цена нефти выросла на опасениях дефолта в еврозоне

На мировых торгах в среду, 28 сентября, цены на нефть растут после резкого роста на 3-5% накануне на фоне опасений инвесторов, что усилий правительств еврозоны и, в частности, немецкого, может не хватить для вывода Греции из долгового кризиса.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 4,21 доллара, или на 5,3% - до 84,45 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 3,19 доллара, или на 3,1% - до 107,13 доллара за баррель.

Несмотря на заявление бундесканцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности крупнейшей европейской экономики помочь Греции, сохраняются разногласия по условиям предоставления стране дополнительных субсидий в 109 миллиардов евро. Семь из 17 членов зоны единой европейской валюты полагают, что частным кредиторам придется списать стране больший объем долгов, чем предполагалось ранее, передает Bloomberg.