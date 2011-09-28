«Нафтогаз» просит суд удовлетворить иск к Тимошенко

НАК «Нафтогаз Украины», который выступает в судебном процессе над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО гражданским истцом, просит суд удовлетворить иск относительно компенсации ущерба в размере 1,516 млрд. грн., нанесенных компании в результате подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебных дебатов заявил представитель гражданского истца Вадим КУНИЦКИЙ.

«НАК «Нафтогаз Украины» просит гражданский иск удовлетворить и возместить в интересах Национальной акционерной компании 1 млрд. 516 млн. грн.», - сказал В.КУНИЦКИЙ.

Во время своего выступления представитель гражданского истца отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не имела права единолично подписывать директивы НАК «Нафтогаз Украины» для проведения переговоров, ставить на них печать Кабинета министров без их коллегиального рассмотрения и утверждения на заседании Кабинета министров.

После выступления представителя гражданского истца председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ предложил защитникам экс-премьера определиться с последовательностью своих выступлений в судебных дебатах.

Р.КИРЕЕВ отметил, что в соответствии со ст. 318 Уголовно-процессуального кодекса, установлен такой порядок, согласно которому первыми в судебных дебатах должны выступать защитники, а подсудимый выступает последним.

В то же время, защитник Александр ПЛАХОТНЮК заявил, что согласно порядку, о котором договорились защитники и Ю.ТИМОШЕНКО, экс-премьер будет выступать первой.

«Самовольное изменение порядка участия в судебных дебатах не предусмотрено законом. Сначала выступают защитники, а затем подсудимая. Именно такая последовательность предусмотрена законом», - подчеркнул Р.КИРЕЕВ.

Ю.ТИМОШЕНКО расценила такое решение судьи как очередную попытку лишить ее слова.

Но несмотря на реплику экс-премьера, судья предоставил слово ее защитнику Юрию СУХОВУ, после которого будут выступать Александр ПЛАХОТНЮК, Николай СИРЫЙ и Ю.ТИМОШЕНКО.