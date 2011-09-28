Кабмин пока не направлял в ФГИУ распоряжение о приватизации госпакетов энергокомпаний - источник

Кабинет министров Украины пока еще не направлял в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) распоряжения, которым должны были быть утверждены условия приватизации госпакетов акций "Западэнерго" и "Киевэнерго".

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По мнению источника, очевидно, этим объясняется тот факт, что, как ожидалось, сегодня Фондом госимущества не были объявлены конкурсы по продаже госпакетов акций этих двух компаний.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 сентября заявил, что Кабинет министров на своем заседании утвердил условия приватизации 25% госпакета акций "Киевэнерго" и 45,1% "Западэнерго".

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ А. РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 года.