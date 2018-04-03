«Газпром» успешно маневрирует - Украина теряет время

Результаты последних переговоров Президента Украины Виктора Януковича с его российским коллегой Дмитрием Медведевым и премьером РФ Владимиром Путиным можно интерпретировать по-разному, чем собственно и занимаются сейчас политики и эксперты. С одной стороны, звучат победные интонации, мол, не по зубам оказался наш Федорович тандему, добился таки скидки на газ. Как сообщали СМИ, премьер-министр Николай Азаров заявил, что Президенту удалось договориться о том, что Украина снижает тарифную ставку на транзит газа до себестоимости, а Россия в ответ делает скидку на газ для социальной и бюджетной сферы.

Подписание соответствующих соглашений ожидается в октябре. Однако с другой стороны, идут разговоры о том, что Украина потихоньку сдает позиции, а вместе с ними и газовую трубу. Но даже если это и не так, то, учитывая, что в «Газпроме» по-прежнему твердят свою мантру о необходимости выполнения существующих контрактов, можно предположить, что Украина в очередной раз стала жертвой отвлекающего маневра, проведенного Кремлем. Сковав наступательные инициативы украинского руководства обещаниями скидок, Путин с Медведевым опять выигрывают время, которого у нас и так почти не осталось…

Гасить наступательные инициативы тактическими обещаниями

За последний год украинская власть неоднократно заявляла о достижении компромисса в переговорах с Россией по газу. Однако, как справедливо отмечает независимый эксперт по энергетическим вопросам Александ Нарбут, никаких ощутимых результатов мы так и не увидели. «Считать, что сегодня в переговорах наметились какие-то существенные подвижки, может только плохо информированный оптимист. Мы же как реалисты должны констатировать, что очередные переговоры о газе на высшем уровне происходили в закрытом режиме, без привлечения специалистов и экспертов, что не позволяет говорить о сбалансированности достигнутых договоренностей. Если рассматривать вариант снижения стоимости российского газа для Украины в определенных сегментах, с одновременным снижением ставки за транзит через украинскую ГТС, то это практически - сохранение того дисбаланса, который существует согласно действующему соглашению, называемому правительством Украины кабальным», - считает эксперт.

По его мнению, среди последовавших за встречей президентов комментариев следует обратить особое внимание на высказывания главы «Газпрома» Алексея Миллера. «С моей точки зрения самым существенным является то, что господин Миллер в очередной раз подчеркнул: «Газпром» - компания государственная и выполняет все межправительственные договоренности и соглашения». Это говорит о том, что единственным ключом к достижению адекватных цен на российский газ для Украины может быть только модернизированный вариант существующего межправительственного соглашения о поставках, транзите и хранении газа от 2001 года. Если «Газпром» руководствуется газовыми контрактами от 2009 года, то Украина в свою очередь должна напомнить ему о существовании межправительственного соглашения, согласно которому мы в праве требовать ежегодного согласования условий поставок газа в Украину. Совершенно не понятно, почему наш премьер-министр забывает о существовании этого соглашения и не предпринимает никаких усилий для того, чтобы ограничить сверхприбыли «Газпрома» на украинском рынке», - отмечает А.Нарбут.

Если вспомнить, что Виктор Янукович не так давно упомянул это межправительственное соглашение, а сегодня оно почему-то опять забыто, то получим еще одно доказательство эффективности тактики, избранной «Газпромом».

Еще одним стратегически важным вопросом является последовательность украинского Кабмина в отношении озвученного ранее намерения подать иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж. «Ведь если мы говорим о том, что в следующем году российский газ будет поставляться в Украину по новым ценам, то из этого логически следует необходимость подачи иска о компенсации потерь Украины, которые она понесла, закупая газ по необоснованно завышенной цене», - считает А.Нарбут.

Особенно актуально звучат размышления эксперта на фоне информации о том, что НАК “Нафтогаз Украины” заявил о доказанности в суде по делу Юлии Тимошенко причинения ему убытков в результате подписания газовых контрактов с РФ в 2009 году. Приводится даже сумма потерь - 1 миллиард 516 миллионов гривен. Вот с этими бы доказанными убытками и в международный арбитраж. Но вряд ли наша власть пойдет на такой шаг после заверительных обещаний с российской стороны, а зря…

Как считает А.Нарбут, все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что Россия в очередной раз успешно применяет тактику отвлекающих маневров в газовых переговорах.

«Газпром» по-прежнему нацелен на ГТС

Рассуждая о тактике «Газпрома», нельзя не напомнить достижению какой стратегической цели она служит. А цель неизменная - украинская газотранспортная система и крупнейшие в Европе подземные хранилища газа. 26 сентября Н.Азаров сообщил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС (при участии Европейского Союза). И это говорится сразу после сообщения о снижении Украиной стоимости прокачки российского газа до уровня себестоимости.

В этой связи А.Нарбут напомнил, что привлечение «Газпрома» к управлению нашей ГТС уводит Украину от выполнения требований Европейской энергетической хартии, которую мы подписали, а Россия нет. «Согласно положениям этой хартии, следует всячески ограничивать участие поставщиков энергоносителей в контроле транспортной инфраструктуры, с помощью которой осуществляется поставка этих энергоносителей. Если следовать европейской энергетической хартии, то нам ни в коем случае не стоит привлекать «Газпром» к управлению украинской ГТС. Модель создания консорциума изначально принадлежит «Газпрому», который озвучил ее еще в 2002 году, тогда в него предлагалось пригласить еще и Германию. Идея консорциума продвигается «Газпромом» с одной целью - завладеть украинской трубой. Нам же не следует отвлекаться на сомнительные проекты, нужно начать, наконец, реформирование «Нафтогаза», выделив из него газотранспортную составляющую и создав на украинском рынке газа условия для реальной конкуренции», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар отмечает, что создание газотранспортного консорциума при условии его работы исключительно на себестоимость не имеет смысла для европейских инвесторов.

«Создается стойкое впечатление, что в украинской власти сегодня «правая рука» не ведает, что делает «левая»: едем в Москву - заявляем, что там хотят от нас услышать, а в Брюсселе говорим только то, что понравится европейцам. В конечном счете, даже не осознавая, что идея создания консорциума по управлению ГТС с предложением одновременно снизить тариф на транспортировку газа до уровня себестоимости, является абсурдом. Возможно, эти идеи являются продуктом разных авторов, но чего тогда стоит власть, которая не смогла привести к единому знаменателю свои предложения», - подчеркивает М.Гончар.

Совершенно ясно, что создание консорциума по управлению ГТС, как минимум, должно иметь своей стратегической целью повышение эффективности газотранспортной системы. Но за какие средства это может быть сделано, если труба будет работать в ноль. Без инвестиций в модернизацию украинская ГТС будет работать исключительно на благо «Газпрома». Европейцам же останется задать логичный вопрос: а мы тут вообще причем? Хотя «Газпром» уже успел громко заявить, что создание трехстороннего консорциума не является для него приоритетным проектом, но это, скорее, попытка закамуфлировать свой реальный интерес к этому объекту. «Если консорциум все же будет создан, а стоимость прокачки снижена до минимума, то наша ГТС станет частью «Газпрома» де-факто и останется только оформить это де-юре. Видимо, определенные пророссийские силы в украинской власти поняли, если передать ГТС «Газпрому» напрямую не получится, значит это нужно сделать в два-три шага», - констатирует М.Гончар.

На этой далеко неоптимистичной ноте можно было бы поставить точку, если бы не одно «но». 27 сентября «Газпром» заявил о том, что в ряде его дочерних компаний в Европе были осуществлены проверки представителями Еврокомиссии по подозрению в нарушении конкурентного законодательства на рынке ЕС. Может быть, этот факт хоть как-то отрезвит менеджеров «Газпрома» и разбудит наших чиновников. Полностью ратифицировав европейскую энергетическую хартию (а это планируется сделать в ближайшее время), Украина в сфере энергетики будет жить фактически по европейским законам. А они вступают в явное противоречие с планами «Газпрома» поглотить украинскую газотранспортную инфраструктуру.

Антов Лосев (УНИАН)