«Газпром» готов содействовать при проведении инспекций своих компаний в ЕС – заявление компании

Москва. «Газпром» готов содействовать при проведении инспекций своих компаний в ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«ОАО «Газпром» окажет всю необходимую и находящуюся в рамках требований законодательства поддержку для проведения инспекций, и уже проинструктировало руководителей дочерних и зависимых компаний о необходимости оказания содействия выполнению законных требований проверяющих. Компании по-прежнему будут принимать все меры, чтобы полностью выполнять свои контрактные обязательства перед клиентами», - говориться в заявлении.

Подчеркивается, что ОАО «Газпром» постоянно открыто для диалога с властями стран-членов ЕС и Европейской комиссией, однако не было информировано о наличии каких-либо претензий и, следовательно, не могло предложить сотрудничество, способное урегулировать все возможные вопросы.

«Газпром» выражает надежду, что «в процессе проводимой Европейской комиссией повторной проверки будут строго соблюдаться права и законные интересы «Газпрома» и компаний группы «Газпром». «Газпром» оставляет за собой все свои права».

Также ОАО «Газпром» отмечает, что сам по себе факт проверки не означает какого-либо признания нарушения антимонопольного законодательства или обвинения в нем.

Отмечается, что «Газпром», будучи пионером либерализации европейских рынков, всегда было и остается сторонником конкуренции на рынке газа. ОАО «Газпром» всегда уделяло большое внимание соблюдению всех норм международного права и законодательства в странах, где группа «Газпром» осуществляет свою деятельность. Условия контрактных взаимоотношений «Газпрома» с покупателями определяются международно-правовыми обязательствами, коммерческой целесообразностью и условиями рынка, и базируются на принципах равных партнерских отношений и полного соответствия этих отношений применимому праву.

В заявлении напоминается, что 27 сентября по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.