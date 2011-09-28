Кабмин утвердил перечень энергоэффективного оборудования без налога на прибыль

Кабинет министров Украины утвердил перечень энергоэффективной и энергосберегающей продукции отечественных предприятий, реализация которой будет частично освобождаться от взимания налога на прибыль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, со ссылкой на соответствующее постановление, принятое на заседании правительства в среду.

Решением, в частности, закрепляется перечень оборудования собственного производства, 80% прибыли предприятий от продажи которого на территории Украины освобождается от налогообложения.

В перечень вошли 32 вида товаров, в частности, двигатели внутреннего сгорания, работающие с использованием биодизеля, котлы и газогенераторы с КПД 80-85% и выше, работающие с использованием биомассы. Речь идет также об установках для производства биогаза, гидротурбинах для малых гидроэлектростанций, солнечных коллекторах и фотоэлектрических преобразователях с высоким КПД, ветрогенераторах, теплонасосах разных типов, газотурбинах, светодиодных осветительных приборах, специальных теплоизоляционных материалах - флоат-стекле, пеностекле и др.

А. КЛЮЕВ отметил, что принятие этого решения будет стимулировать развитие в Украине собственного производства высокотехнологичного энергоэффективного оборудования.

Первый вице-премьер-министр отметил, что в будущем перечень может дополняться другими типами материалов, оборудования или комплектующих, которые будут использоваться в энергоэффективных проектах или в производстве энергии из возобновляемых источников, и средствами измерения, контроля и управления расходами топливно-энергетических ресурсов.