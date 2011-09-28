«Укртранснафта» намерена закупить 0,3 млн. тонн азербайджанской нефти

ПАО «Укртранснафта» планирует в конце 2011 – I квартале 2012 года закупить около 300 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для дальнейшей переработки на одном из украинских нефтеперерабатывающих заводов на давальческих условиях.

Об этом говорится в тендерной документации торгов по отбору нефтеперерабатывающего завода, который будет предоставлять услуги по переработке указанных объемов нефти по заказу компании.

Согласно документу, обнародованному на официальном интернет-портале «Государственные закупки», получаемые в результате переработки светлые нефтепродукты «Укртранснафта» планирует реализовывать на внутреннем рынке Украины.

По условиям торгов, участник должен обладать производственными мощностями, которые способны обеспечить переработку нефти в объеме не менее 100 тыс. тонн в месяц, а также располагать действующим резервуарным парком для хранения нефти в объемах не менее 70 тыс. тонн, светлых нефтепродуктов – не менее 50 тыс. тонн.

Кроме того, подрядчик должен осуществить переработку сырья с обеспечением выхода светлых нефтепродуктов в размере не менее 58% на каждую тонну сырья.

При этом потери при переработке нефти не должны превышать 2%.

Предложения потенциальных участников торгов принимаются до 27 октября, тогда же планируется их вскрытие.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября т.г. председатель правления оператора национальной нефтетранспортной системы «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, нефть по давальческой схеме будет транспортироваться «Нафтогазом» по маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ.

Справка УНИАН. В августе текущего года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила для «Укртранснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.