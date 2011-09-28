Азаров поручил Клюеву срочно решить вопрос с долгами предприятий ТКЭ за газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Украины Андрею КЛЮЕВУ срочно принять меры по обеспечению расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики с компанией «Газ Украины» за потребленный природный газ.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, на сегодня задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ составляет за 2010 год 2,9 млрд. грн. (уровень расчетов за этот период - 82%), в том числе ОАО «Киевэнерго» - 0,23 млрд. грн. Долг за 2011 год - 3,9 млрд. грн. (уровень расчетов за этот период - 67%), в том числе ОАО «Киевэнерго» - 1,2 млрд. грн.

Как отмечается в сообщении, вопросы задолженности теплоснабжающих предприятий является одним из приоритетных, поскольку задолженность угрожает своевременному началу отопительного сезона.

Принимая во внимание требования законодательства Украины относительно поставок природного газа только при условии обеспечения его 100-процентной оплаты деньгами (постановление Кабинета министров Украины от 27.12.01 № 1729, Закон Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» и др.), а также то, что газоснабжение предприятиям коммунальной теплоэнергетики в отопительном периоде 2011-2012 гг. невозможно без положительного решения вопроса о проведении полных расчетов, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ поручил срочно решить вопрос оплаты за потребленный природный газ.