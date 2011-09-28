Консолидированная прибыль ДТЭК выросла на 71% - до 2,2 млрд. грн.

Консолидированная прибыль ООО «ДТЭК» по итогам первого полугодия 2011 года выросла на 70,9%, по сравнению январем-июнем 2011 года, – до 2,201 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, консолидированный доход энергохолдинга в отчетный период вырос на 73,7%, - до 18,452 млрд. грн. Валовая прибыль холдинга в январе-июле выросла почти в 2 раза – до 4,789 млрд. грн.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) компании увеличился на 91,7% - до 5,067 млрд. грн., рентабельность по EBITDA - увеличилась с 24,9% до 27,5%.

В первом полугодии 2011 года доля реализации угольной продукции компанией составила 45% от консолидированного дохода, оптовая продажа электроэнергии – 26,6%, продажа электроэнергии – 28,3%.

По состоянию на 30 июня 2011 года совокупный долг компании составил 4,816 млрд. грн., в том числе текущий долг 537 млн. грн. (11,2% от общей суммы) и долгосрочные обязательства в размере 4,279 млрд. грн.(88,8% от общей суммы). Основная часть задолженности ДТЭК (82%) деноминирована в долларах США. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 0,6 до 0,4 за І полугодие 2011 г. Соотношение совокупного долга к EBITDA также снизилось с 0,9 до 0,7.

Как сообщал УНИАН, консолидированная прибыль ООО «ДТЭК» по итогам 2010 года выросла в 3,3 раза, по сравнению с показателем 2009 года, – до 359 млн. долл.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. ДТЭК также арендовал целостно-имущественный комплекс ГП «Добропольеуголь» (5 шахт). Договор аренды со сроком действия 49 лет был заключен с региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ОАО «Днепроэнерго», в котором ДТЭК владеет 47,55% акций, и ОАО «Западэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ОАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций АК «Киевэнерго», которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения столицы Украины, с единым процессом производства, транспортировки и сбыта тепловой и электрической энергии.