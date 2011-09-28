«Сумыгаз» сменил 5 членов правления

Наблюдательный совет газоснабжающей компании «Сумыгаз» 22 сентября сменил 5 членов правления.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы ПАО, прекращены полномочия членов правления Анатолия ЛИННИКА, Анны БУРЛАКИ, Лидии КНЯЗЕВОЙ, Павла ТЫХЕНКО и Алексея ГУПАЛО.

Все они являются миноритарными акционерами компании.

Вместо них членами правления назначены Артем ИЛЬЕНКО, Наталья ГАВРУСЬ, Александр ДЕМЕНКО, Александр ЛУКАШ и Иван ТЕВИКОВ. Все они не являются акционерами ПАО «Сумыгаз».

Председателем правления по прежнему является Константин ТАЦКИЙ.

Справка: ПАО «Сумыгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Сумской области.

Первое полугодие 2011 г. компания закончила с чистой прибылью 34,435 млн. грн., увеличив чистый доход на 72,83%, или 165,363 млн. грн. - до 392,405 млн. грн. по сравнению с I полугодием 2010 г.

50,79% частного акционерного общества «Сумыгаз» принадлежит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», 22,6% - компании «Сток Холдер» (Киев), 24,2% - предприятию «Оксидент» (Киев).