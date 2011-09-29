Нефть после обвала торгуется разнонаправленно

На мировых торгах в четверг, 29 сентября, цены на нефть демонстрируют смешанную динамику после падения более чем на 4% накануне на фоне роста коммерческих запасов в США, а также в ожидании новостей из Германии по поводу решения бундестага о расширении возможности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС).

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,05 доллара, или 0,06%, и составила 81,16 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,05 доллара, или на 0,05%, - до 103,86 доллара за баррель.

Инвесторы в четверг ожидают голосования в парламенте ФРГ по вопросу расширения ЕФФС, которое призвано помочь экономике региона выйти из долгового кризиса. Поправки, расширяющие возможности фонда, предполагают повышение общего объема финансовых гарантий для стран еврозоны с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов. Немецкая доля участия в фонде помощи увеличивается со 123 миллиардов евро до 211 миллиардов.

С позитивом рынки восприняли прогноз аналитиков Citigroup о повышении производства нефти Ливией до 400 тысяч баррелей в сутки уже в следующем месяце, передает Bloomberg.