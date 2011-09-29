Делегация «Нафтогаза» отбыла на переговоры с «Газпромом»

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» сегодня отбыла в Москву на переговоры с ОАО «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Он не уточнил никаких других подробностей, отметив при этом, что в ходе переговоров будет обсуждаться широкий круг вопросов.

По данным источника агентства в Минэнергоугле, украинскую делегацию возглавляет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в России состоялись переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом и премьером РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Владимиром ПУТИНЫМ.

Позже премьер-министр Николай Азаров заявил, что «Россия согласилась с нами относительно создания трехстороннего консорциума при участии ЕС. Это, безусловно, повысит надежность нашей газотранспортной системы и создаст возможность для Европы бесперебойно получать газ».

Он также отметил, что ориентиры по цене на газ являются приемлемыми для Украины, хотя, еще предстоят переговоры. Украина рассчитывает их завершить в октябре.

Премьер пояснил, что намерения правительства закончить переговоры по пересмотру цены на газ в октябре связаны с тем, что в этот период идет формирование экономических показаний и бюджета на 2012 год. «В 2012 год мы должны уже войти с уверенностью по такому чрезвычайно важному показателю как цена на газ, условия поставок газа, транспортировка газа. Мы не можем входить также неопределенно, как вошли, например в прошлом году. И вы знаете, к какому громадному колоссальному ущербу для страны привела эта ситуация», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что удовлетворен конструктивным подходом российской стороны в переговорах о цене на газ. «Хотелось бы, чтобы такой ритм и темп сохранился», - отметил глава правительства.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.