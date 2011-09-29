Делегация "Нафтогаза" отбыла на переговоры с "Газпромом"

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» сегодня отбыла в Москву на переговоры с ОАО «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Он не уточнил никаких других подробностей, отметив только, что в ходе переговоров будет обсуждаться широкий круг вопросов.

По данным источника агентства УНИАН в Минэнергоугле, украинскую делегацию возглавляет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.