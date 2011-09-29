ЕБРР выделит 200 млн. евро на реабилитацию гидроэлектростанций в Украине

Европейский банк реконструкции и развития и ПАО «Укргидроэнерго» подписали кредитное и проектное соглашение о предоставлении кредита в размере 200 млн. евро на проект реабилитации гидроэлектростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие документы подписали сегодня в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, председатель правления «Укргидроэнерго» Игорь СИРОТА, а также управляющий директор по энергетике ЕБРР Риккардо ПУЛИТИ.

Кредит будет предоставлен компании на 15 лет под государственные гарантии.

В рамках проекта планируется провести модернизацию и реконструкцию 21 гидроагрегата на 6 гидроэлектростанциях «Укргидроэнерго»: Киевской ГАЭС, Каневской, Кременчугской, Днепродзержинской, Днепровской-1, Днепровской-2 ГЭС.

Ожидается, что по итогам реконструкции установленная мощность гидроагрегатов суммарно увеличится на 80 МВт.

Срок службы агрегатов будет продлен на 30-40 лет с повышением КПД их работы.

Справка УНИАН. В 1995 году правительством Украины было принято решение о проведении реабилитации всех ГЭС Днепровского и Днестровского каскада за счет собственных средств и кредитов Всемирного банка (ВБ).

В сентябре 2005 года Всемирный банк выделил для проекта реабилитации гидроэлектростанций Украины 106 млн. долл. займа. Верховная Рада в декабре 2005 года ратифицировала соответствующее соглашение. Общая стоимость проекта реабилитации украинских ГЭС составляет 361,8 млн. долл. Остальные средства закладываются в тарифе "Укргидроэнерго".

3 февраля 2010 года Кабинет министров Украины и Всемирный банк подписали дополнительное кредитное соглашение в рамках реализации проекта реабилитации украинских гидроэлектростанций о выделении 60 млн. долл.

В результате реализации проекта ресурс работы 46 агрегатов на девяти ГЭС будет продлен на 30-40 лет, производство электроэнергии увеличится на 453 млн. кВт/ч, маневренные мощности – на 160 МВт. В целом проект будет реализовываться в течение шести лет.

В 1996-2002 гг. был выполнен первый этап реконструкции всех ГЭС Днепровского каскада и Днестровской ГЭС за счет собственных средств, кредита ВБ и гранта правительства Швейцарии. Было реконструировано 16 гидроагрегатов на трех ГЭС Днепра и заменено устаревшее оборудование на всех ГЭС компании.

В 2002-2005 гг. реконструкция продолжалась за счет собственных средств.

Реконструкция на девяти действующих ГЭС выполняется в два этапа: первый – с 1996 по июнь 2002 года, второй – с 2006 по 2017 год.