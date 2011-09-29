«Нафтогаз» должен был в хозсуде доказывать ущерб из-за газовых соглашений - Сирый

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ считает, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна была в Хозяйственном суде доказывать факт нанесения ущерба ей в результате подписания газовых соглашений в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СИРЫЙ заявил сегодня во время судебных дебатов на заседании суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Правовой дикостью является предъявление физическому лицу иска в размере 1,5 млрд. грн. в результате выполнения действующих договоров», - сказал Н.СИРЫЙ.

По словам адвоката, если «Нафтогаз» считает, что такой ущерб был нанесен, то такой факт должен устанавливаться, прежде всего, в порядке хозяйственного судопроизводства.

«Только после того как этот ущерб будет подтвержден постановлением хозяйственного суда, можно говорить о нанесенном ущербе, если такой имел место», - отметил он.

В то же время, по его мнению, хозяйственный суд даже не взял бы к рассмотрению такой иск, поскольку соглашения с Россией подписаны от имени Государства Украина.

«Кто обеспечивал исполнение этих соглашений? Также Государство Украина в общем измерении. Кому причинен ущерб? Государству Украина. Хозяйственный суд спросит, иск к кому? Это маразм. Иск, когда сам себе причинил ущерб тем, что сам заключил, сам обеспечил выполнение и сам на весь мир рассказывает о причинении ущерба. Бесспорно, такой иск невозможен в порядке хозяйственного судопроизводства. Но, как оказывается, он возможен в уголовном судопроизводстве», - сказал Н.СИРЫЙ.

«Если предприятие считает, что ему нанесен ущерб, оно должно собрать весь свой интеллектуальный, юридический потенциал, сформулировать суть иска, направить его в хозяйственный суд и там что-то доказать», - сказал Н.СИРЫЙ.