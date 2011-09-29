ФГИУ выставил на продажу имущество Дибинецкой и Богуславской ГЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурсы по продаже целостных имущественных комплексов (ЦМК) Дибинецкой и Богуславской ГЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, начальная стоимость продажи ЦМК Дибинецкой ГЭС (Богуславский район, Киевская обл.) составляет 1,73 млн. грн.

Начальная стоимость продажи ЦМК Богуславской ГЭС (г. Богуслав) - 3,4 млн. грн.

Как отметили в ФГИУ, продажа данных объектов будет способствовать сохранению существующих и созданию новых рабочих мест, а также сохранению профиля деятельности ГЭС. Также среди основных условий конкурсов: реконструкция, капитальный ремонт гидросооружений и зданий ГЭС, модернизация существующего и установленного энергетического оборудования, систем защиты, автоматизации и учета электроэнергии.