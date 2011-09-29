"Нафтогаз" и ExxonMobile договорились об освоении нетрадиционных углеводородов
12:57, 29 сентября 2011Энергетика
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НАК «Нафтогаз Украины» и ExxonMobile-копорейшен (США) договорились о сотрудничестве в сфере совместной разведки и освоения месторождений нетрадиционных углеводородов (сланцевый газ, метан угольных месторождения) в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение представители компаний подписали сегодня в Киеве.
Как уточнил журналистам после подписания соглашения заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, в рамках соглашения ExxonMobile планирует работать на территории западного региона Украины, а также в районе Донецкой и Днепровской впадин.
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