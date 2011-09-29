"Нафтогаз" и ExxonMobile договорились об освоении нетрадиционных углеводородов

НАК «Нафтогаз Украины» и ExxonMobile-копорейшен (США) договорились о сотрудничестве в сфере совместной разведки и освоения месторождений нетрадиционных углеводородов (сланцевый газ, метан угольных месторождения) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение представители компаний подписали сегодня в Киеве.

Как уточнил журналистам после подписания соглашения заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, в рамках соглашения ExxonMobile планирует работать на территории западного региона Украины, а также в районе Донецкой и Днепровской впадин.