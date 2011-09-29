"Нафтогаз": "Газпром" заинтересован в совместной разработке структуры Паласа

ОАО «Газпром» заинтересовано в совместной с НАК «Нафтогаз Украины» разработке нефтегазоносной структуры Паласа (западная часть шельфа Черного моря).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» Вадим ЧУПРУН.

В то же время, он не смог уточнить, будет ли подписано соответствующее соглашение между компаниями в ходе сегодняшней энергетической конференции в Киеве, посвященной вопросам развития и модернизации украинской ГТС.

В.ЧУПРУН также сообщил, что «Нафтогаз» намерен подписать соглашение с итальянским концерном Eni, которое, в частности, будет предусматривать совместную реабилитацию газовых скважин западного региона Украины.

Напомним, в декабре 2010 года глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР и глава украинского Минэнергоугля Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря.

В марте 2011 года Совет директоров ОАО «Газпром» поручил правлению холдинга продолжить работу с Украиной по созданию совместных предприятий в области добычи углеводородов.

21 июня т.г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщил журналистам в Москве, что НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» приступили к созданию совместного предприятия по разработке шельфа Черного моря.

При этом глава «Нафтогаза» отказался сообщить сроки завершения процедуры создания СП, отметив, что ведется оценка необходимых инвестиций и затрат.