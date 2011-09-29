Азаров считает перспективным создание в Украине СП с Кореей по производству светодиодов
13:20, 29 сентября 2011Энергетика
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает перспективным создание в Украине совместного предприятия с Кореей по производству светодиодов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.
«Перспективным направлением может стать создание в Украине украинско-корейского предприятия по производству мощных светодиодов для энергосберегающих осветительных приборов», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ в ходе встречи с премьер-министром Кореи также заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Кореей в области авиастроения.
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