«Турбоатом» провел испытания гидротурбины для Гоцатлинской ГЭС в России

ОАО «Турбоатом» провело и сдало заказчику модельные испытания гидротурбины для Гоцатлинской ГЭС (Россия, Дагестан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, специалисты гидротурбинной лаборатории «Турбоатома» в присутствии представителей заказчика испытали модель радиально-осевой гидротурбины.

Модельные испытания прошли успешно и подтвердили прописанные в контракте параметры КПД, мощности, коэффициента кавитационного запаса и др. По результатам испытаний подписан итоговый протокол. Модель изготовлена в точной копии к прототипу в масштабе 1:6,74 и весит около трех тонн.

Далее заказ будет передан в производство. Завершить изготовление оборудования и поставить его на станцию «Турбоатом» планирует летом 2012 г.

Контракт на поставку для Гоцатлинской ГЭС двух радиально-осевых гидротурбин РО-75-В-310 единичной мощностью 51 МВт и диаметром рабочего колеса 3,1 м, а также двух дисковых гидрозатворов диаметром 4 м ОАО «Турбоатом» заключило в феврале текущего года.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах. 75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.

Гоцатлинская ГЭС строится на реке Аварское Койсу в Республике Дагестан (Российская Федерация). Окончание строительства запланировано на июнь 2012 г., пуск агрегатов – на декабрь 2011 г. Установленная мощность - 100 МВт, среднегодовая выработка – 350 млн. кВт/ч, количество агрегатов – 2 шт., высота грунтовой плотины – 69 м. Инвестор проекта строительства ОАО «РусГидро». Заказчик-застройщик и организатор строительства - ОАО «Сулакский Гидроэнергетический каскад».