Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы главы государства.

Закон определяет, что приоритетные направления инновационной деятельности – это научно и экономически обоснованные и определенные в соответствии с этим законом направления осуществления инновационной деятельности, направленные на обеспечение экономической безопасности государства, создания высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, на предоставление высококачественных услуг и увеличение экспортного потенциала государства с эффективным использованием отечественных и мировых научно-технических достижений.

Приоритетные направления инновационной деятельности в Украине разделяются на стратегические и среднесрочные приоритетные и утверждаются Верховной Радой на период до 10 лет.

Среднесрочные приоритетные направления определяются на период до 5 лет и направлены на выполнение стратегических приоритетных направлений.

Предложения относительно стратегических приоритетных направлений и их прогнозно-аналитическое обоснования готовит центральный орган исполнительной власти в сфере научно-технической и инновационной деятельности и подает в Кабинет министров Украины.

Подготовка предложений относительно стратегических приоритетных направлений и их прогнозно-аналитическое обоснование осуществляется в рамках государственных целевых программ прогнозирования научно-технического и инновационного развития Украины, которые разрабатываются в соответствии с законами «О приоритетных направлениях развития науки и техники» и «О государственных целевых программах». Подготовка указанных предложений осуществляется с привлечением Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук Украины, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.

Поданные центральным органом исполнительной власти в сфере научно-технической и инновационной деятельности предложения стратегических приоритетных направлений и их обоснование одобряются Кабинетом министров и подаются Верховной Раде в виде проектов законов до 1 марта предпоследнего года действия предыдущих стратегических приоритетных направлений.

Стратегическими приоритетными направлениями на 2011-2021 годы являются освоение новых технологий транспортировки энергии, внедрение энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий, освоение альтернативных источников энергии; освоение новых технологий высокотехнологичного развития транспортной системы, ракетно-космической отрасли, авиа- и судостроения, вооружения и военной техники; освоение новых технологий производства материалов, их обработка и соединение, создание индустрии наноматериалов и нанотехнологий и пр.

Среднесрочные приоритетные направления формируются на основе стратегических приоритетных направлений, определенных этим законом, с целью поэтапного обеспечения их реализации на общегосударственном, отраслевом и региональном уровнях.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине".