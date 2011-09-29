Беларусь с 1 октября снижает экспортную пошлину на нефть

Минск. Беларусь с 1 октября 2011 года снижает ставки экспортных пошлин на нефть и ряд нефтепродуктов, вывозимых с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 сентября 2011 года №1298, которое вступает в силу с 1 октября, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Так, ставка вывозной таможенной пошлины на 1 тонну сырой нефти с октября снижается с 444,1 долл. до 411,4 долл. На нефть с содержанием серы, за исключением сырой нефти, добываемой на Верхнечонском, Талаканском, Дулисьминском, Западно-Аянском, Ярактинском, Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях, экспортная пошлина составит с 1 октября 204,5 долл. На светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) установлена пошлина в размере 271,5 долл. за тонну, на бензины товарные и прямогонный бензин - 370,2 долл.

Пошлина на темные нефтепродукты (жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты) с 1 октября составит 271,5 долл., на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы - 196,6 долл., нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты - 271,5 долл. Ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т нефтяного кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, будет равна 271,5 долл., бензола, толуола, ксилолов - также 271,5 долл.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси с 1 сентября 2011 года, согласно с постановлением Совета Министров от 29 августа 2011 года №1151, ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты были повышены. В частности, ставка вывозной таможенной пошлины на 1 т сырой нефти была повышена с 438,2 долл. до 444,1 долл. На нефть с содержанием серы, за исключением сырой нефти, экспортная пошлина составила 205 долл. На светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) действовала пошлина 297,5 долл. за 1 т, на бензины товарные и прямогонный бензин - 399,7 долл.

Пошлина на темные нефтепродукты (жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты) составляла 207,4 долл., на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы - 192 долл., нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты - 207,4 долл. Кроме того, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т нефтяного кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, равнялась 204,6 долл., бензола, толуола, ксилолов - 293,6 долл.

Справка УНИАН. Постановлением Совета Министров от 28 сентября 2011 года №1298 внесены изменения в постановление Совета Министров от 31 декабря 2010 года №1932 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ принят в соответствии с указом от 31 декабря 2010 года №716 «О ставках вывозных таможенных пошлин».