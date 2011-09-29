НКРЭ повысила цены на газ для промпотребителей

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 октября повысила предельный уровень цен на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 11,85%, или на 358,5 грн. - до 3,382 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании НКРЭ в четверг, 29 сентября.

При пересмотре цен регулятор исходил из прогнозной стоимости импортного газа для Украины в ІV квартале текущего года на уровне 401 долл. за тыс. кубометров. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

Как сообщал УНИАН, в последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в июне этого года, в результате чего с 1 июля предельная цена на газ для них была повышена на 18,4% - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).