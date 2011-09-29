Королевская предлагает четко закрепить обязанности инвестора при концессии шахт

Необходимо четко закрепить реальные обязанности инвестора для достижения позитивного эффекта от концессии угольных предприятий.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время посещения шахты «Должанская-Капитальная», входящей в ГП «Свердловантрацит».

«Эффективная концессия на условиях государственно-частного партнерства возможна при одном условии - должны быть четко закреплены реальные обязанности инвестора, обсужденный с коллективом социальный пакет, четко выписаны гарантии ответственности и механизмы возврата в государственное управление, в случае невыполнения инвестором обязательств, необходимы банковские гарантии выполнения обязательств», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, привлечение частного инвестора в нынешних условиях – единственный возможный путь для развития предприятий угольной отрасли. «Государственно-частное партнерство – этот тот инструмент, который позволит сохранить в собственности государства активы, передаваемые в управление частной компании», - отметила Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Заместитель директора Ровенковского теркома профсоюзов работников угольной отрасли Александр БОЙКО, присутствовавший на мероприятии, отметил, что трудовой коллектив «Ровенькиантрацита» прекрасно понимает, что только за счет своих средств (без государственной или частной поддержки) предприятие не сможет развиваться.

«Программа правительства по привлечению частного инвестора на основе концессии позволяет не только инвестировать в развитие добычи угля, но решать социальные вопросы региона. Мы стабильно получаем зарплату два раза в месяц, постоянно оздоравливаем трудящихся на побережье Черного и Азовского морей», - отметил он.

По информации А.БОЙКО, прошлогодний проект государственно-частного партнерства (ГЧП) позволил «Ровенькиантрациту» начать капитальный ремонт в детском лагере «Лесные зори», отремонтирован Дом культуры в Ровеньках и городской бассейн, начато строительство базы отдыха в с. Оленевка в Крыму, на которой уже в следующем сезоне смогут отдыхать и проходить оздоровление шахтеры ГП «Ровенькиантрацит» и члены их семей.

«Программа ГЧП необходима, коль государство не в состоянии. Что касается концессии, то мы воспринимаем это настороженно, поскольку в соответствующем законе было много недоработок. Но наши замечания были учтены, а в состав комиссии по подготовке концессионных договоров включены представители профсоюзов «Свердловантрацита» и «Ровенькиантрацита», - говорит А.БОЙКО.

По его словам, самое главное – жесткий контроль над инвестором, над исполнением всех социальных договоров, которые были заключены до передачи предприятий в концессию.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсах на право концессии «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» кроме недопущенного «ДонПромБизнеса» подали также заявки ДТЭК и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (оба - Донецк).

Минэнергоугля 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.