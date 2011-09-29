Турция угрожает России разрывом газового соглашения

Анкара может не продлить подписанное 25 лет назад и действующее до настоящего времени газовое соглашение с Россией, если в Москве не пересмотрят цену на поставляемый в страну природный газ.

Как передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету "Бугюн", об этом заявил министр энергетики Турции Танер ЙЫЛДЫЗ.

"Если от России поступит устраивающий нас ответ на направленное ей предложение (по вопросам цены на газ - УНИАН), мы его оценим. Если его не будет, мы как государство не сможем его (соглашение - УНИАН) продлить, и отдадим это дело в руки частного сектора, который и будет вести торги", - сказал турецкий министр.

Глава Минэнерго Турции отметил, что если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по "западному маршруту", используются для нужд северо-запада страны, прежде всего, 15-миллионного Стамбула.

В то же время в ООО "Газпром экспорт" агентству "Прайм" сообщили, что пока не получали от своего турецкого партнера Botas информации о его позиции по продлению контракта.

"Газпром экспорт" пока не получил от турецкого партнера - компании Botas - информации о том, какова ее позиция по продлению контракта. Именно Botas, а не министерство, является контрактной стороной, с которой "Газпром экспорт" ведет переговоры", - сказал представитель российской компании.

Справка УНИАН. Турция является вторым по объемам поставок импортером российских углеводородных ресурсов.

Первое соглашение о поставках российского природного газа в Турцию было подписано в 1986 году по так называемому "западному маршруту" (через Украину, Румынию и Болгарию) в ежегодных объемах 6 миллиардов кубометров. Срок его действия истекает в декабре нынешнего года.

Впоследствии с Турцией было подписано соглашение о поставках российского газа по трансчерноморскому газопроводу "Голубой поток".

На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа - 14 миллиардов по западному коридору и 16 миллиардов по "Голубому потоку". При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной "голубого топлива", а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны "Газпрома". В результате Турция закупила только 18,01 млрд. куб. м.

Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН в феврале 2010 года заявлял, что обсуждается возможность снижения цен на газ для Турции.

В 2009 году после подписания межправительственного протокола о сотрудничестве в газовой сфере между Россией и Турцией турецкие СМИ писали, что на его основании Турция может добиться более выгодных условий поставок российского газа. По данным газеты Sabah, в соответствии с документом турецкая Botas собиралась начать с "Газпромом" переговоры о снижении цены на газ. Кроме того, говорилось о возможном пересмотре пункта контракта, основанного на принципе take or pay ("бери или плати"), согласно которому турецкая сторона должна платить за законтрактованный, но не выбранный газ.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР ранее говорил, что газовый холдинг планирует заключать новые контракты на поставку газа Турции с условием запрета реэкспорта. А.МИЛЛЕР отмечал, что Турция ставит вопрос об увеличении объемов закупок. С этим связано обсуждение реализации проекта газопровода "Голубой поток-2", который также позволит Турции стать транзитной страной для поставок газа в Израиль. Собственных запасов углеводородов Турция не имеет.

Группа "Газпром", кроме того, рассчитывала получить прямой выход примерно на 20% конечных потребителей турецкого рынка газа.