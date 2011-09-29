«Черноморнефтегаз»: утечка газа с буровой в Азовском море не повлияла на его поставку в Крым
Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) заявляет, что, несмотря на выброс газа из аварийной скважины на морской стационарной платформе Стрелкового месторождения в Азовском море, перебоев с «голубым» топливом в Крыму нет.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
«Природный газ с действующей скважины добывающей платформы продолжает поступать в газотранспортную систему полуострова. Газоснабжение идет в обычном режиме», - говорится в сообщении.
На предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии.
«Черноморнефтегаз» сообщил также, что аварийная скважина будет полностью заглушена с помощью спецоборудования.
Cтрелковое месторождение ввели в эксплуатацию на суше в 1970 году, в море - в 1981-м, после строительства ледостойкой нежилой платформы МСП-112. Объем добычи с месторождения составляет 10 тыс. кубометров газа в сутки.
Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Азовском море возле Арабатской стрелки (Генический район, Херсонская область) на буровой вышке произошла утечка природного газа.
Инцидент произошел во время проведения капитального ремонта на скважине.
В результате утечки газа никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло. Ликвидация утечки газа из скважины продолжается.