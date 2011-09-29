НКРЭ увеличила тарифы ТЭЦ на производство электрической и тепловой энергии на 10%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила тарифы ТЭЦ на производство электрической и тепловой энергии в среднем на 10% с 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Тариф пересмотрен в связи с повышением уровня предельной цены на газ для промпотребителей с октября на 11,85% - до 3382 грн. за тысячу кубометров.

Тарифы на производство тепловой энергии пересмотрены для 43 предприятий, на производство электрической энергии – для 25.