В Чернобыльской зоне 5 октября начнется строительство хранилища вредных отходов

5 октября в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» состоится церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В мероприятии примут участие министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР и Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Строительство хранилища финансируется за счет помощи правительства Великобритании в рамках инициативы стран Большой Восьмерки «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» с предоставлением дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза. Строительство хранилища позволит обеспечить безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения с целью проведения их характеризации и паспортизации с последующим размещением на безопасное хранение минимум на 50 лет. Ожидается, что этот объект будет введен в эксплуатацию в конце 2012 – начале 2013 года.