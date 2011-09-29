НКРЭ снизила «зеленые» тарифы на октябрь в среднем на 5,3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на октябрь 2011 года в среднем на 5,3% по сравнению с установленными для сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 сентября.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, уменьшится с 129,69 коп. до 122,77 коп./кВт-ч, электростанциями на биотопливе – с 142,03 коп. до 134,46 коп./кВт-ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – с 88,92 коп. до 84,18 коп./кВт-ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – с 533,54 коп. до 505,09 коп. за 1 кВт-ч, на крышах – с 489,08 коп. до 463 коп./кВт-ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.