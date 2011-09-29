Концерн «Белнефтехим» будет преобразован в холдинг

Минск. До конца 2011 года все нефтехимические предприятия Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн «Белнефтехим») будут преобразованы в единый холдинг.

Об этом сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Согласно сообщению, «Совет концерна на своем заседании 28 сентября одобрил предложенную концепцию создания холдинга и принял решение направить соответствующий пакет документов в Совет министров Беларуси для рассмотрения и принятия решения».

На заседании совета концерна рассмотрен вопрос о поэтапной коммерциализации концерна и создании на его базе крупной финансово-промышленной организации на принципах холдинга с целью повышения эффективности управления нефтехимической отраслью.

В заседании приняли участие и выступили представители заинтересованных министерств и ведомств.

Напомним, 23 сентября президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что Сбербанк России оценил активы ОАО "Беларуськалия" в 30 млрд. долл.

26 сентября на встрече с президентом Беларуси А.ЛУКАШЕНКО председатель концерна Игорь ЖИЛИН обсудил вопросы создания холдинга.

Справка УНИАН. Госконцерн "Белнефтехим" создан в апреле 1997 г. и является госмонополистом, объединяющим более 60 организаций по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках, в т.ч. оба НПЗ - в Мозыре и Новополоцке, Солигорский калийный комбинат "Беларуськалий". Госконцерн обеспечивает более 30% промышленного производства Беларуси и основную часть доходов от экспорта.