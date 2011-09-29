Для модернизации ГТС при объеме прокачки газа 110 млрд. кубов необходимо 3,2 млрд. долл. – ТЭО
20:19, 29 сентября 2011Энергетика
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Для модернизации украинской газотранспортной системы с расчетом ежегодной прокачки газа 110 млрд. кубометров необходимо 3,2 млрд. долларов инвестиций.
Как сообщил УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА, такие данные результата ТЭО модернизации ГТС обнародовал сегодня на энергетической конференции в Киеве представитель компании-разработчика ТЭО MOTT McDonald.
В.МАКУХА также сообщил, что по расчетам компании, для модернизации ГТС с расчетом ежегодной прокачки 14 млрд. кубометров газа потребуется около 6 млрд. долл.
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