Модернизация украинской ГТС с финансированием ЕБРР, ВБ и ЕИБ может начаться в 2012 году
08:11, 30 сентября 2011Энергетика
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Модернизация украинской газотранспортной системы с финансированием Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком (ВБ) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) может начаться в следующем году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.
«Я считаю, что в следующем году можно ожидать, что фактически начнутся технические работы по реконструкции этого участка», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.
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