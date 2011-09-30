ЕК готова предоставить консультации по реформированию «Нафтогаза» - Эттингер

Еврокомиссия готова предоставить консультативную помощь по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

«Эта процедура находится в руках Министерства энергетики Украины и украинского правительства. Мы со своей стороны готовы предоставлять и будем предоставлять консультационную поддержку», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

При этом он высказал надежду, что существенный прогресс в вопросе реформирования «Нафтогаза» может быть достигнут в течение ближайших 6 месяцев. «Мы наметили себе цели и сделаем все возможное, чтобы в следующие 6 месяцев мы как можно больше приблизились к выполнению этой цели», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.