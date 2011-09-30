Вопрос выделения 310 млн.долл. на модернизацию ГТС будет обсужден на следующей неделе

Вопрос о выделении 310 млн. долл. на модернизацию газотранспортной системы будет обсужден на следующей неделе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

Он отметил, что эти банки согласно Брюссельской декларации от 2009 года будут основными инвесторами модернизации украинской ГТС.

«Наиболее важным участком реконстриукции является «Уренгой – Помары – Ужгород» и на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться с банками и с заинтерсованными стурктурами. Следует сказать, что на это планируется выделить около 310 млн. долл. Будут обсуждаться условия выдачи следующего транша», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.