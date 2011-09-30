«Нафтогаз» и Total подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о шельфе Черного моря

НАК «Нафтогаз Украины» и французская компания «Total E&P Activities Petroli Eres» подписали соглашение о сотрудничестве по исследованию и возможной подачи заявки на получение права на пользование недрами для проведения разведки и добычи углеводородов на шельфе Черного моря.

Как сообщили УНИАН в НАК «Нафтогаз Украины», документ подписали 29 сентября в ходе Международной конференции «Украина – Европейский Союз: на пути к единому энергетическому рынку» заместитель главы «Нафтогаза» Вадим ЧУПРУН и управляющий директор «Total E&P Activities Petroli Eres» Хорве ШАНО.

Также «Нафтогаз» подписал с Eni меморандум о выполнении соглашения об исследовании и сотрудничестве.

Документ подписали 28 сентября в ходе Международной конференции «Украина – Европейский Союз: на пути к единому энергетическому рынку» заместитель главы «Нафтогаза» Вадим ЧУПРУН и глава правления «Eni Ukraine Holdings BV» Энрико ЧИНГОЛАНИ.