Украина и Россия не рассматривают вариант снижения транзитной ставки на газ - Бойко

Украина и Россия не рассматривают вариант снижения транзитной ставки в переговорах о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 29 сентября министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО на совместном брифинге с еврокомиссаром Гюнтером ЭТТИНГЕРОМ после двусторонней встречи.

«Мы не рассматривали вариант снижения ставки транзита на всех этапах переговоров», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что на данный момент представители НАК «Нафтогаз Украины» ведут с российскими коллегами переговоры по широкому спектру вопросов определенных президентами России и Украины в ходе последней встречи.

Он подчеркнул, что реализация этих договоренностей произойдет в ближайшее время. «Реализация будет происходить быстро, поскольку нам поставлена задача с учетом приближения отопительного сезона найти компромиссное решение, которое устроило бы обе стороны в достаточно сжатые сроки», - сказал Ю.БОЙКО.

На уточняющий вопрос, когда можно ждать результатов проходящих переговоров, Ю.БОЙКО сказал, что они появятся до ближайшей встречи президентом России и Украины.

«До следующей встречи президентов», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сказал, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии желательно проводить, “но, по моему мнению, желательно проводить с конкретным содержанием”.

В.ЯНУКОВИЧ предложил уже этой осенью провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии. Он отметил, что в отношениях Украины и России накопились вопросы, которые нуждаются в быстром решении, и самый главный из них – сотрудничество в энергетической сфере.

По мнению главы Украинского государства, эти вопросы можно быстро решить, поскольку уже они проработаны правительствами и подкомиссиями Межгосударственной украинско-российской комиссии. В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что желательно провести заседание этой комиссии под председательством двух президентов до проведения второго Украинско-Российского форума, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.